В Москве задержали псевдогенерала, требовавшего от бизнесмена 45 млн рублей

Фото: Depositphotos/aksenovko

Правоохранители задержали в Москве генерала-самозванца, который выдавал себя за высокопоставленного силовика и выманил у предпринимателя более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленник выдавал себя за сотрудника одного из правоохранительных ведомств в звании генерала", – пояснила она.

Волк рассказала, что бизнесмен подозревался в уклонении от уплаты таможенных платежей, а злоумышленник предложил ему решить вопрос о прекращении уголовного дела за 45 миллионов рублей. В общей сложности псевдогенерал получил более 11 миллионов рублей.

Сотрудники полиции и ФСБ задержали самозванца после передачи крупной суммы денег. У него было изъято служебное удостоверение неустановленного образца. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они стали убеждать жертв снимать деньги со счетов и выбрасывать их в окно.