СК возбудил уголовное дело в отношении помощника прокурора Приморья

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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении помощника прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамира Ниязова за попытку получить взятку в размере 1,5 миллиона рублей от осужденного. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ниязова подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в июле этого года подозреваемый при посредничестве адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры пытался получить от осужденного за мошенничество взятку в размере 1,5 миллиона рублей за поддержание в суде его ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Ранее в Петербурге за взятку задержали начальника службы по борьбе с коррупцией на таможне. Уточняется, что в отношении высокопоставленного офицера возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семикратной суммы взятки. Отмечается, что офицера оперативники ФСБ взяли с поличным, когда он получал крупную сумму денег.