01 ноября, 19:16Шоу-бизнес
Суд не стал заочно арестовывать Толоконникову за оскорбление чувств верующих
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Бабушкинский суд Москвы отверг ходатайство следствия о заочном аресте участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана в РФ иноагентом) по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает "Интерфакс".
Расследованием дела занимается Мещанский межрайонный следственный отдел управления столичного СК по Центральному административному округу, уточнили в пресс-службе суда. Ей предъявили заочные обвинения в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до одного года.
В марте 2023 года Толоконникову объявили в розыск по уголовной статье. В отношении девушки возбудили дело об оскорблении чувств верующих. Отмечалось, что основанием для этого стали публикации в социальных сетях.
Читайте также