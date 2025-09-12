Сезонный рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Сезонный рост заболеваемости ОРВИ ожидаемо регистрируется как среди взрослого, так и среди детского населения, что характерно для данного периода года в связи с формированием организованных коллективов", – рассказали в ведомстве.

Наиболее значительный рост по сравнению с прошлой неделей зафиксировали среди групп детей 3–6 лет и 7–14 лет, которые начали посещать образовательные учреждения.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что сейчас в столице наблюдается стабильная ситуация по гриппу и ОРВИ. В ведомстве напомнили о важности профилактических мер и своевременного обращения к врачу.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист одной из медицинских компаний Андрей Поздняков сообщил, что новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце осени 2025 – начале зимы 2026 года.

Он отметил, что несмотря на то, что у инфекции нет выраженной сезонности, последний из зафиксированных в России штаммов коронавируса обусловил подъем заболеваемости.