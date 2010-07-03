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Москва 24

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12:43

Салюты ко Дню города запланированы в 16 парках

город праздники День города

12:43

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздничные фейерверки ко Дню города запланированы в 16 парках и на 13 площадках высотных салютов. Об этом сообщил врид начальника МЧС России по Москве Сергей Желтов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

"Работа по подготовке к празднованию Дня рождения Москвы продолжается", – цитирует его Агентство "Москва". Желтов также отметил, что безопасность на мероприятиях 7 и 8 сентября обеспечат более 450 сотрудников столичного МЧС, 500 добровольцев, 17 единиц пожарно-спасательной техники, три катера и один корабль.

Он уточнил, что ежесуточно на дежурство в столице будут заступать 1,1 тысячи пожарных и спасателей, 309 единиц техники, 88 плавсредств, 10 вертолетов и два пожарных корабля.

Более 250 праздничных программ пройдет в столице по случаю Дня города. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица. Программу составили с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в "Активном гражданине". Всего проголосовали 353,8 тысячи человек.

Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ. Главной темой праздника станет 80-летие Выставки. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной: на ней установят четыре тематические площадки, посвященные ВДНХ.

В День города гостей ждут почти 100 концертов и спектаклей, 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов. На праздновании выступят московские оркестры и популярные группы.

Праздничные мероприятия пройдут на площадках по всему городу. Москвичей поздравит более тысячи популярных исполнителей. Концерты классической музыки состоятся у храма Христа Спасителя, в парках "Кусково" и "Царицыне". В Измайловском парке пройдет рок-фестиваль.

7 и 8 сентября городские музеи и выставочные залы будут работать бесплатно. В частности, музей Высоцкого совместно с коллективом "Песни нашего века" проведет детско-юношеский песенно-поэтический марафон "Я смотрю на Москву через призму поэзии" у памятника Высоцкому на Страстном бульваре.

Какая праздничная программа ждет москвичей на День города

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Сюжет: День города – 2019

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