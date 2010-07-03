Две столичные школы "заминировали"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Две столичные школы получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Поступило два анонимных сообщения в образовательные учреждения на Ленинском проспекте и в Авиационном переулке. Оба сообщения проверяются", – сказал собеседник агентства.

По его словам, людей из здания школ эвакуировали. Собеседник не исключил, что сообщения об угрозе взрыва могут поступить и в другие образовательные учреждения, напоминая про ситуацию с судами.

"Как мы видим по ситуации с судами, рассылки эти массовые, поэтому нельзя исключать, что и в другие школы поступят сообщения", – сказал он.

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и на этой неделе.

Накануне произошла эвакуация людей из зданий семи районных судов Москвы. Эвакуация проводилась в Басманном, Лефортовском, Тверском, Пресненском, Измайловском, Таганском, Мещанском районных судах из-за сообщений об угрозе взрыва.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

