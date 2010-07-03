Суды Москвы вновь проверяют после анонимных сообщений

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В 10 районных судов столицы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Оперативные службы выехали для проверки анонимных сообщений об угрозах взрывов, поступивших в 10 районных судов Москвы", – сказал собеседник агентства.

В понедельник, 9 декабря, также поступали анонимные угрозы о "минировании" зданий районных судов в Москве.

6 декабря сообщалось, что специалисты столичных экстренных служб и кинологи проверили здания районных судов, около 30 школ, торговых центров и одного вокзала, куда в пятницу, 6 декабря, поступали сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.