Московские суды вновь "минируют" в понедельник утром

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 9 декабря, возобновились анонимные угрозы о "минировании" зданий районных судов в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"В настоящее время поступили угрозы в адрес Коптевского, Головинского и Чертановского судов", – сказал собеседник агентства.

Информации об эвакуации пока не поступало.

6 декабря сообщалось, что специалисты столичных экстренных служб и кинологи проверили здания районных судов, около 30 школ, торговых центров и одного вокзала, куда в пятницу, 6 декабря, поступали сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.