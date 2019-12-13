Почти 540 человек эвакуировали из школы в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из школы в центре столицы эвакуировали 536 детей и учителей, передает ТАСС. Здание всем пришлось покинуть после анонимного сообщения о заложенном там взрывном устройстве.

Речь идет об учебном заведении на улице Трубной. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Волна сообщений о минировании столичных объектов началась 28 ноября. Анонимы сообщали о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. В частности, трижды поступала информация о минировании храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз в итоге не подтвердилась.

Кроме того, есть информация, что сообщения о "минировании" зданий в Москве могут оказаться местью бизнесмену. Речь идет о предпринимателе Константине Малофееве.

