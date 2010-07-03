Эвакуацию провели в 14 столичных судах после сообщений о "минировании"

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Эвакуацию после сообщений об угрозе взрыва провели еще в четырех районных судах Москвы. Общее количество судов, в которые поступили анонимные сообщения о "минировании", увеличилось до 14. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Эвакуация проведена в Измайловском, Кузьминском, Лефортовском и Перовском районных судах", – отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

Анонимные сообщения об угрозе взрыва в среду, 11 декабря, получили Чертановский, Люблинский, Головинский, Коптевский, Никулинский, Преображенский, Черемушкинский, Замоскворецкий, Нагатинский и Таганский районные суды. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

На минувшей неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.

Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили здания районных судов, около 30 школ, торговых центров и одного вокзала, куда поступали сообщения о "минировании". Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

