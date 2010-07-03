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Происшествия

17:17

Сообщения о "минировании" снова поступили в столичные суды

происшествия город

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сообщения о "минировании" поступили в десять районных судов столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Анонимные сообщения об угрозе взрыва получили Чертановский, Люблинский, Головинский, Коптевский, Никулинский, Преображенский, Черемушкинский, Замоскворецкий, Нагатинский и Таганский районные суды. Все находящиеся там люди были эвакуированы в целях безопасности. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Люблинский районный суд уже вернулся к работе.

Накануне в 10 районных судов столицы поступили сообщения о "минировании". Анонимные угрозы также поступали в понедельник, 9 декабря.

На минувшей неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.

Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили здания районных судов, около 30 школ, торговых центров и одного вокзала, куда поступали сообщения о "минировании". Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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