Около 850 человек эвакуировали из школы на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 850 человек эвакуировали из школы № 2100 в Западном Дегунине после звонка об угрозе взрыва, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Учебное заведение находится на улице Дегунинской, доме 18. В настоящий момент в здании идет проверка, работают специалисты.

Ранее неизвестные сообщили о бомбах в храме Христа Спасителя и 12 столичных судах. На данный момент большинство из них проверены, угрозы не подтвердились.

Также были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов. Здание покинули более тысячи человек.