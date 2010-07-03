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Происшествия

17:08

Почти тысячу человек эвакуировали из столичных школ из-за сообщений о "минировании"

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники оперативных служб Москвы проверяют здания столичных школ на наличие взрывных устройств после поступивших сообщений о минировании зданий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В общей сложности проверяют 21 школу в разных округах Москвы, из учреждений эвакуировали около 900 человек", – заявили в правоохранительных органах.

В пятницу, 6 декабря, поступали сообщения об эвакуации семи районных судов – Чертановского, Щербинского, Зюзинского, Хамовнического, Хорошевсеого, Тимирязевского и Перовского. Кроме того, сообщалось о минировании торгового центра "Кунцево Плаза", храма Христа Спасителя и ряда других объектов.

Накануне, 5 декабря, появилась информация об эвакуации людей из зданий 10 столичных школ и 11 районных судов.

Сообщения о минировании зданий судов, торговых центров и общественных объектов начали массово поступать в правоохранительные органы с конца ноября текущего года. Информация пока ни разу не подтвердилась.

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