Более 10 столичных школ получили сообщения о "минировании"

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Анонимные сообщения с угрозами взрыва получили более десяти школ Москвы, в целях безопасности эвакуированы более 10 тысяч школьников и учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Неизвестный вновь распространяет сообщения о минировании школ. В настоящий момент такая информация поступила в более 10 школ. В целях безопасности на время проверки учителей и школьников эвакуируют, приблизительно более 10 тысяч человек покинули общеобразовательные заведения", – заявил представитель экстренных служб Москвы.

Кроме того, в четверг, 5 декабря, сообщалось об эвакуациях в столичных судах. К середине суток количество судов, в которые поступили сообщения о заложенной бомбе, возросло до 11. Посетителей и сотрудников вывели из Зюзинского, Бутырского, Головинского, Коптевского, Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Гагаринского, Хорошевского, Черемушкинского и Таганского районных судов.

4 декабря сообщалось о "минировании" 8 школ в столице. Впоследствии их число возросло до 30. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сообщения были ложными.

