Курский вокзал и ГЗ МГУ проверяют после сообщений о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Курский вокзал и главное здание МГУ проверяют после сообщений о минировании, передает РИА Новости.
На место прибыли экстренные службы города. Эвакуация людей из зданий не проводилась.
Однако эвакуация из-за угроз взрывов прошла в зданиях сразу нескольких районных судов Москвы. В настоящий момент они стали возвращаться к работе. Угрозы оказались ложными.
Известно, что злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах, направляют свои требования из-за границы. Источник в силовых структурах заявил, что "предположительно, они поступают с территории Украины".
На прошлой неделе волна минирований прокатилась по московским судам, все сообщения оказались ложными. Электронные письма с угрозами продолжали поступать и на этой неделе.
Проверки коснулись ГУМа, ЦУМа и восьми районных судов в Москве, а также аэропортов Домодедово и Шереметьево. Ни одно сообщение не подтвердилось.