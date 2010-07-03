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Москва 24

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Происшествия

12:18

Эвакуацию объявили в ТЦ "Город" из-за угрозы взрыва

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Людей из торгового центра "Город" на юго-востоке эвакуируют в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация о заложенном взрывном устройстве в торговом центре "Город" на шоссе Энтузиастов", – рассказал собеседник информагентства.

На данный момент известно, что здание покинули немногим более тысячи человек.

Ранее в понедельник, 9 декабря, анонимный источник сообщил о бомбах, заложенных в 12 судах Москвы. Кроме того, информация об аналогичной угрозе появлялась в отношении храма Христа Спасителя.

Сообщения о минировании отдельных общественно-развлекательных строений и районных судов в столице поступают в правоохранительные органы практически в ежедневном режиме. Так, 6 декабря почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из главного здания МГУ. О "минировании" также предупреждали московские школы.

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