Неизвестные сообщили о бомбах в храме Христа Спасителя и 12 судах

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Неизвестный сообщил о заложенных бомбах в 12 районных судах столицы, сообщает Агентство "Москва".

На данный момент большинство из них проверены, угрозы не подтвердились. Также сообщалось о заложенном взрывном устройстве в храме Христа Спасителя.

6 декабря сообщалось, что специалисты столичных экстренных служб и кинологи проверили здания районных судов, около 30 школ, торговых центров и одного вокзала, куда в пятницу поступали сообщения о "минировании". Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

На прошлой неделе волна "минирований" прокатилась по московским судам. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.