Неизвестный сообщил о "минировании" ЦУМа, ТЦ "Европейский" и "Принц Плаза"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в трех столичных торговых центрах. Речь идет о "Принц Плазе", ЦУМе и "Европейском", как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступили сообщения о минировании ЦУМа на улице Петровке, ТЦ "Принц Плаза" на улице Профсоюзной и ТЦ "Европейский" на Киевской площади. Решается вопрос об эвакуации", – заявил собеседник информагентства.

На место выехали экстренные службы, здания проверят саперы.

В пятницу, 13 декабря, в Москве провели эвакуацию в 11 районных судах столицы. Сообщения об угрозах взрыва поступали в отношении Никулинского, Головинского, Коптевского, Хорошевского, Преображенского, Лефортовского, Таганского, Люблинского, Солнцевского, Измайловского и Гагаринского судов.

