В 11 судах провели эвакуацию из-за сообщений о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 11 районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений о "минировании", сообщает Агентство "Москва".

Людей вывели из зданий Никулинского, Головинского, Коптевского, Хорошевского, Преображенского, Лефортовского, Таганского, Люблинского, Солнцевского, Измайловского и Гагаринского районных судов.

Утром 536 детей и учителей эвакуировали из школы в центре столицы. Здание всем пришлось покинуть после анонимного сообщения о заложенном там взрывном устройстве. Речь идет об учебном заведении на улице Трубной.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. Анонимы сообщали о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. В частности, трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз в итоге не подтвердилась.

Кроме того, есть информация, что сообщения о "минировании" зданий в Москве могут оказаться местью бизнесмену. Речь идет о предпринимателе Константине Малофееве.

