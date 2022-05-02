Неизвестный заявил о "минировании" Большого театра

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Неизвестный сообщил о "минировании" Большого театра. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах столицы передает Агентство "Москва".

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в Большом театре. Решается вопрос об эвакуации", – сообщил собеседник агентства.

Ранее на Савеловском вокзале провели эвакуацию из-за подозрительного предмета. Транспортный объект проверяли прибывшие на место оперативные службы.

До этого из-за поступившего от неизвестного сообщения о "минировании" эвакуировали посетителей и персонал Эрмитажа. В музее была проведена проверка, подтвердившая ложность поступившего сообщения.