Суд в Магадане приговорил местного исламиста к 20 годам колонии за подготовку теракта

12:46
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Магадане суд приговорил местного жителя к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
По данным ведомства, в мае прошлого года мужчина незаконно приобрел 15 патронов и два взрывных устройства, из которых планировал соорудить бомбы с поражающими элементами, а затем совершить теракт в здании ОМВД по Магадану.
В июне того же года его задержали. Позже выяснилось, что мужчина переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
"В июне 2021 года (исламист. – Прим. ред.) перевел через QIWI-кошелек шесть тысяч рублей конкретному участнику этих террористических организаций", – отметили в Генпрокуратуре.
Согласно приговору суда, первые пять лет мужчина проведет в тюрьме. Затем его переведут в колонию строго режима, где он пробудет еще 15 лет.
Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), готовившего теракт в отношении правоохранителей в Астраханской области. Мужчину задержали в 2020 году. После совершения нападения он планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.
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