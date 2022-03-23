Готовивший теракт в Астраханской области сторонник ИГ приговорен к 13 годам заключения

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Суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ, готовившего теракт в отношении правоохранителей в Астраханской области. Приговор вступил в законную силу, сообщает ТАСС.

Мужчину 1987 года рождения ранее признали виновным в подготовке к теракту, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия. Из 13 лет лишения свободы 4 года он будет отбывать в тюрьме и 9 лет – в колонии строгого режима.

Сотрудники ФСБ задержали его в 2020 году. По указанию зарубежных эмиссаров МТО он готовил теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, а после реализации преступного замысла собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических структур.

В феврале сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ. Боевики планировали атаку на одном объекте и в отношении сотрудников правоохранительных органов.