Жителя Дагестана приговорили к 17 годам колонии за подготовку нападения на сотрудников ДПС

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Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Элнара Амирбекова, готовившего нападение на сотрудников ДПС, к 17 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Амирбекова обвиняют также в причастности к террористической деятельности, организации террористического сообщества и прохождении обучения для осуществления теракта.

Кроме того, по словам представителя суда, обвиняемый организовывал незаконное вооруженное формирование, незаконно носил оружие и взрывчатые вещества.

"Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

На данный момент приговор в законную силу пока не вступил, поэтому он может быть обжалован.

В 2019 году Амирбеков с сообщниками сформировали в Дагестане незаконное вооруженное сообщество. Тогда же злоумышленники начали подготовку нападения на представителей правоохранительных органов. Обвиняемые также хотели убить местную жительницу, однако были задержаны.

Кроме того, Амирбеков и два иных участника из состава организованной группы 29 марта того же года подожгли автомобиль жителя республики. Противоправная деятельность подсудимого Амирбекова пресечена сотрудниками правоохранительных органов, задержавшими его 10 июня 2019 года.