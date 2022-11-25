Житель Владивостока, не успевший проститься с возлюбленной, "заминировал" перрон вокзала

Фото: телеграм-канал "Дальневосточная полиция"

Во Владивостоке задержали 20-летнего мужчину, который сообщил о "минировании" перрона городского железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ДФО.

Злоумышленник заявил, что хотел таким образом отомстить сотрудникам службы безопасности, которые обязали пройти его на перрон по установленному маршруту, в том числе через рамку металлодетектора. Из-за этого молодой человек не успел проститься с уезжающей девушкой.

"Проходя мимо сотрудницы службы безопасности железнодорожного вокзала, молодой человек сообщил ей, что заминировал 1-ю посадочную платформу. Бдительная женщина моментально сообщила полицейскому патрулю о подозрительном гражданине и в течение минуты он обрел статус задержанного", – говорится в сообщении.

Уточняется, что транспортные полицейские со служебно-розыскной собакой осмотрели платформу. Взрывных устройств они не обнаружили. Эвакуацию пассажиров и персонала вокзала не проводили.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Задержанному грозит до трех лет ограничения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал 29-летнего мужчину за ложное сообщение о якобы существующей угрозе взрыва в столичном метро. Правоохранители исследовали станции и прилегающую к ним местность, однако не смогли найти взрывчатку. Объяснить причины своего поступка мужчина не смог, однако сообщил, что был пьян.

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