В Москве "заминировали" три районных суда

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Людей из трех районных судов в Москве эвакуировали из-за сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Анонимные сообщения поступили в Чертановский, Мещанский и Бутырский суды. Сотрудников и посетителей эвакуировали из зданий.

Ранее угрозы о "минировании" получили 35 судов Москвы. Из зданий эвакуировали посетителей. Позже суды вернулись к обычной работе. Вызванные на место специалисты не нашли опасных для жизни предметов.



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