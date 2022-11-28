Московские суды вернулись к работе после сообщений о "минировании"

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Шесть московских районных судов вернулись к работе в штатном режиме после эвакуации из них людей, вызванной сообщениями о "минировании". Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Опасных для жизни предметов нигде найдено не было", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее в Мосгорсуде сообщили о "минировании" 35 столичных судов. Эвакуацию персонала и посетителей провели из Пресненского, Чертановского, Перовского, Тимирязевского, Останкинского и Кузьминского судов.

До этого сообщения о "минировании" поступили в Тимирязевский, Никулинский, Перовский, Чертановский, Мещанский и Тверской суды. После проверки зданий экстренными службами города суды вернулись к работе в штатном режиме.

Сообщения о "минировании" московских учреждений поступают с 2019 года. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из случаев.



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