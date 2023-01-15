16:08Происшествия
Кинотеатр "Иллюзион" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Кинотеатр "Иллюзион" на Котельнической набережной в Москве эвакуировали после сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Работников и посетителей "Иллюзиона" эвакуируют из-за угрозы взрыва", – заявил собеседник агентства.
Сейчас специалисты, в том числе кинологи, обследуют здание на предмет наличия взрывных устройств.
Ранее в столице неизвестный сообщил о "минировании" всех торговых центро. Были организованы проверки зданий, при этом эвакуация не потребовалась. По предварительным данным, тревожный сигнал поступил с территории Украины.
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