Кинотеатр "Иллюзион" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кинотеатр "Иллюзион" на Котельнической набережной в Москве эвакуировали после сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Работников и посетителей "Иллюзиона" эвакуируют из-за угрозы взрыва", – заявил собеседник агентства.

Сейчас специалисты, в том числе кинологи, обследуют здание на предмет наличия взрывных устройств.

Ранее в столице неизвестный сообщил о "минировании" всех торговых центро. Были организованы проверки зданий, при этом эвакуация не потребовалась. По предварительным данным, тревожный сигнал поступил с территории Украины.



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