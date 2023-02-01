Суд приговорил женщину за "минирование" военного аэродрома в Подмосковье на 1 год

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Клинский городской суд приговорил женщину к одному году лишения свободы за ложное "минирование" военного аэродрома в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

В марте прошлого года жительница Клина сообщила по номеру 112, что на военном аэродроме в Московской области готовится взрыв. Эта информация оказалась ложной. Обвиняемая признала свою вину.

"За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), Клинским городским судом Прудникова Л. А. приговорена к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Ранее неизвестные распространили информацию о том, что в порядка 10 торговых центрах столицы есть угроза взрыва. Специалисты проверили все здания. В конечном итоге эта информация оказалась ложной.



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