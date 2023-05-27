Мотодельтаплан потерпел крушение при взлете в Хабаровском крае

Фото: СК России

Мотодельтаплан потерпел крушение при взлете в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Уточняется, что происшествие случилось около 19:00 по местному времени (12:00 по московскому). На место трагедии направился представитель прокуратуры. Ведомство проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

По данным восточного Межрегионального Следственного комитета РФ, предварительно, погибший решил полететь на собранном им мотопараплане и не смог справиться с управлением. Ведомство указало, что происшествие случилось на окраине города.

До этого дельтаплан потерпел крушение в городском округе Одинцовский в Звенигороде. Он упал на кровлю частного одноэтажного дома. Сообщение о падении поступило в 18:40 в четверг, 9 марта.

Ранее в городе Хадыженске Краснодарского края на автомобиль упал параплан с мотором. В результате погибли оба пилота. Автомобиль получил повреждения.