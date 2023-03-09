Дельтаплан упал в Звенигороде

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Дельтаплан потерпел крушение в городском округе Одинцовский в Звенигороде. Он упал на кровлю частного одноэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Ведомство уточнило, что сообщение о падении поступило в 18:40 в четверг, 9 марта.

"По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что падение дельтаплана произошло на кровлю частного одноэтажного дома. С кровли спасен один пострадавший мужчина. По предварительной информации, повреждений дома нет", – говорится в заявлении.

На месте происшествия работают семь единиц техники, 23 человека, включая одну единицу техники и трех человек.

Ранее в городе Хадыженске Краснодарского края на автомобиль упал параплан с мотором. В результате погибли оба пилота. Автомобиль получил повреждения.

Позднее прокуратура заявила, что владелец упавшего параплана не справился с управлением.

До этого в Алтайском крае упал дельтаплан. Крушение произошло во время прогулочного полета 21 сентября. В результате происшествия погибли двое мужчин 1988 и 1972 годов рождения.

Следователи проводят проверку в петербургском авиаклубе из-за аварии дельтаплана

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