09 марта, 19:31Происшествия
Дельтаплан упал в Звенигороде
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Дельтаплан потерпел крушение в городском округе Одинцовский в Звенигороде. Он упал на кровлю частного одноэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.
Ведомство уточнило, что сообщение о падении поступило в 18:40 в четверг, 9 марта.
"По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что падение дельтаплана произошло на кровлю частного одноэтажного дома. С кровли спасен один пострадавший мужчина. По предварительной информации, повреждений дома нет", – говорится в заявлении.
На месте происшествия работают семь единиц техники, 23 человека, включая одну единицу техники и трех человек.
Ранее в городе Хадыженске Краснодарского края на автомобиль упал параплан с мотором. В результате погибли оба пилота. Автомобиль получил повреждения.
Позднее прокуратура заявила, что владелец упавшего параплана не справился с управлением.
До этого в Алтайском крае упал дельтаплан. Крушение произошло во время прогулочного полета 21 сентября. В результате происшествия погибли двое мужчин 1988 и 1972 годов рождения.
Следователи проводят проверку в петербургском авиаклубе из-за аварии дельтаплана
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