06 мая, 16:49

Шоу-бизнес

Актриса Николь Кидман призналась в любви к русским

Фото: Getty Images/GC Images/Bauer-Griffin/Jason Howard

Актриса Николь Кидман призналась в любви к русским и рассказала, как на нее повлияли русские писатели. Она поделилась этим в подкасте Las Culturistas.

Кидман отметила, что выросла на русской литературе и была просто влюблена в русских. По словам артистки, у нее был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый. Она начала с романов Федора Достоевского, затем переключилась на Льва Толстого – так, по ее словам, она "помешалась на русских".

Актриса также вспомнила свою поездку в Санкт-Петербург летом 2018 года. Она увидела места, где жили персонажи "Войны и мира", например князь Андрей Болконский. Кидман призналась, что раньше, читая роман, не могла представить эти картины.

Во время визита в Петербург Кидман также покаталась на катере по рекам и каналам, побывала в Исаакиевском соборе, а затем отправилась на ланч швейцарского часового бренда. На мероприятии она пообщалась с Ляйсан Утяшевой, Павлом Волей, Викторией Исаковой, Юлианной Карауловой и другими российскими знаменитостями.

Ранее Кидман прокомментировала развод с музыкантом Китом Урбаном. О расставании пары стало известно осенью прошлого года. По данным СМИ, супруги начали жить раздельно еще с начала лета. Официальные причины развода не указывались.

Говоря о событиях своей личной жизни, актриса заявила, что 2025 год был для нее довольно сложным. При этом актриса заверила, что у нее все в порядке.

