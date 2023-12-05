Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 17,1% в РФ за неделю

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вырос на 17,1% за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года", – говорится в публикации.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, а доля вирусов гриппа продолжает расти.

По словам главы ведомства Анны Поповой, всего вакцинировались от гриппа 76,5 миллиона человек. Она также рекомендовала усилить утренние фильтры для выявления заболевших в детских и образовательных учреждениях.

"Регионы уже самостоятельно принимают решения и частично или полностью переводят школы на дистанционное обучение, если в учреждении по болезни отсутствует более 20% детей. То же касается и детских садиков", – подчеркнула Попова.

По ее словам, плановая прививочная кампания против гриппа продлится до конца декабря.

Ранее сообщалось, что более 7,5 миллиона человек привились от гриппа в Москве. В управлении Роспотребнадзора по столице отметили, что основным и самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация.

Там уточнили, что для достижения достаточного охвата вакцинацией против гриппа нужно привить не менее 60% населения города.

По словам Поповой, вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у пожилых людей, беременных женщин, детей, людей с ослабленной иммунной системой.

Больше половины москвичей сделали прививку от гриппа с начала холодного сезона