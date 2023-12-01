Почти 60% москвичей сделали прививки от гриппа с начала сезона

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Более 7,5 миллиона человек привились от гриппа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

Ведомство отметило, что основным и самым надежным способом защиты от гриппа является вакцинация. Там уточнили, что для достижения достаточного охвата вакцинацией против гриппа нужно привить не менее 60% населения города.

"В настоящее время в Москве за счет всех источников финансирования привиты 7 523 928 человек, в том числе 1 321 143 ребенка, что составляет 59,5% от численности населения города", – говорится в сообщении.

На 47-й неделе 2023 года, продолжило ведомство, заболеваемость по гриппу и ОРВИ в столице соответствует данному периоду года. Вакцинацию против гриппа в медорганизациях проводят отечественными вакцинами "Совигрипп", "Ультрикс Квадри", "Флю-М".

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ. По словам главы ведомства Анны Поповой, четвертую неделю подряд тенденцию к росту демонстрируют вирусы гриппа.

Она подчеркнула, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у пожилых людей, беременных женщин, детей, людей с ослабленной иммунной системой.

Добавляется, что против гриппа в РФ на данный момент привиты почти 75 миллионов человек.

Почти 7 млн москвичей привились от гриппа с начала осеннего сезона