Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

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Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах отметили в России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, четвертую неделю подряд тенденцию к росту демонстрируют вирусы гриппа. Она подчеркнула, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у пожилых людей, беременных женщин, детей, людей с ослабленной иммунной системой.

Добавляется, что против гриппа в РФ на данный момент привиты почти 75 миллионов человек.

Кроме того, растет заболеваемость COVID-19. По итогам 47-й недели в стране зарегистрировали более 79 тысяч случаев заболевания коронавирусом, показатель заболеваемости составил 54,47 на 100 тысяч населения. Это на 32,8% больше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается вариант "Омикрон".

В Оперативном штабе по борьбе с инфекцией отмечали, что рост числа госпитализаций зафиксировали в 66 субъектах РФ, заболеваемость увеличилась в 79 регионах. За неделю побороть недуг смогли 54 797 человек. Это на 37,9% больше, чем неделей ранее. Кроме того, 90 пациентов умерли от COVID-19.

Ранее Попова сообщила, что в России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. Вместо этого она призвала россиян носить маски, следить за чистотой рук, помещений и гаджетов.

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