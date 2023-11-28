В РФ зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

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В России за прошедшую неделю на 32,8% выросла заболеваемость коронавирусом, а число госпитализаций увеличилось на 25,3%. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Рост числа госпитализаций зафиксировали в 66 субъектах РФ, заболеваемость увеличилась в 79 регионах. В штабе добавили, что за неделю побороть недуг смогли 54 797 человек. Это на 37,9% больше, чем неделей ранее. Кроме того, 90 пациентов умерли от COVID-19.

21 ноября стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в РФ увеличилось на 38,4%. Рост зафиксировали в 82 регионах страны. Для госпитализации россияне обращались к медикам на 16,9% чаще.

На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране не планируют вводить новые ограничительные меры из-за COVID-19. Вместо этого она рекомендовала гражданам носить маски, следить за чистотой рук, помещений и гаджетов.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19