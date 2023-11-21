Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 38,4% за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшую неделю выросло на 38,4%. Рост выявили в 82 регионах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Для госпитализации за прошедшую неделю россияне обращались к медикам на 16,9% чаще. Рост случаев зафиксировали в 55 регионах страны.

За минувшую неделю от COVID-19 выздоровел 39 731 житель России (+32,5%), умерли 93 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в стране придется на период после новогодних праздников. При появлении симптомов заболеваний она рекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к врачам, чтобы начать своевременное лечение.



В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19