Иммунолог дал советы по защите ребенка от простуд и гриппа

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В сезон гриппа лучший способ защиты ребенка – вакцинация. Об этом в эфире радио Sputnik заявил доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог Андрей Продеус.

Он считает, что прививку от гриппа должна сделать вся семья. Если половина родственников не вакцинирована, то риск заболеть гриппом у ребенка увеличивается в два раза, сказал он. По его мнению, дети контактируют с родными очень близко и вирус может попасть в организм даже привитого ребенка.

Педиатр подчеркнул, что дети чувствительны к режиму сна и если они будут его нарушать, то их организм ослабнет. Он объяснил, что с 11 вечера до 3 часов ночи ребенок должен обязательно спать, чтобы его иммунные клетки восстанавливались и выходили на периферию из костного мозга и тимуса. Если ребенок будет мало спать, то иммунных клеток будет мало и их не хватит для защиты организма от внешних угроз, сказал Продеус.

Для укрепления организма специалист порекомендовал давать ребенку продукты с содержанием железа и витамина D, а также чаще выходить гулять на свежий воздух.

Но если кто-то из родителей заболел, то во избежание заражения ребенка нужно меньше обниматься и целоваться, а также использовать отдельные столовые приборы и гигиенические принадлежности, резюмировал врач.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина рассказала, что овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре укрепляют иммунитет, защищая от вирусных заболеваний, сообщает News.ru. По ее словам, овощи богаты минералами, а в рыбе содержатся необходимые микро- и макроэлементы, цинк, витамины A и D.

Также она отметила полезность супов с добавлением перца, красного перца и имбиря. Она уверена, что специи улучшают кровообращение и облегчают доставку белков иммунной системы в необходимые места. Кроме того, зимой нужны витамины A, D и цинк, восполнить их количество может тыквенный суп, отметила диетолог.

Помимо этого, она рекомендовала добавлять в супы-пюре грибы: они хорошо усваиваются со сметаной или сливочным маслом. А для поддержки микробиома организма в супы можно добавить цельнозерновой хлеб или крупы, подытожила Соломатина.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, какая рыба полезна для сердца. По ее мнению, это лосось, скумбрия, форель, сельдь и сардины, поскольку в этой рыбе содержится достаточное количество омега-3 жирных кислот.

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