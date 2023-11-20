Эксперты назвали пять правил, которые помогут россиянам не набрать лишний вес зимой

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С приходом зимы россияне выбирают теплый плед с чаем вместо физической активности, что повышает риск появления лишнего веса. В связи с этим эксперты рассказали о пяти простых правилах, чтобы сохранить себя в форме. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Так, специалисты рекомендуют выпивать в достаточном количестве простую воду. По словам экспертов, даже в холод у человека происходит процесс потоотделения. Более того, обогреватели и теплая одежда могут ускорить обезвоживание, поэтому важно пить около восьми чашек воды в день.

Кроме того, зимой необходимо включать в рацион продукты, содержащие триптофан – брокколи, морепродукты, мясо птицы и листовую зелень. Как утверждают эксперты, триптофан превращается в серотонин, который отвечает за чувство удовлетворения и радости, поэтому его недостаток в организме может привести к заеданию стресса и набору веса.

Часто употребление теплого чая и супов также поможет надолго насытить организм, предотвращая лишние перекусы. При этом стоит не забывать и о регулярности питания, так как голодание в зимой может привести к перееданию, особенно калорийными и жирными продуктами.

Напоследок, необходимо выбираться на прогулки и соблюдать физическую активность, так как постоянные нагрузки помогут поддерживать тонус организма и форму тела.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что качественный сон поможет сохранить хорошую форму. По ее словам, недостаток сна поддерживает в организме высокий уровень кортизола – гормона стресса. Поэтому, когда человек не отдыхает ночью и уровень его стрессовых гормонов достаточно высок, у него появляется потребность в дополнительном количестве энергии, которую можно получить из пищи. Он будет есть часто и много и набирать в весе.

"Доктор 24": диетолог объяснил, как не набрать зимой лишний вес