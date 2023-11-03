03 ноября, 11:05Общество
Врач рассказала, как сон влияет на жиросжигание
Фото: depositphotos/NewAfrica
Качественный сон поможет сохранить хорошую форму, тогда как его отсутствие, наоборот, способно привести к набору лишнего веса. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По ее словам, недостаток сна поддерживает в организме высокий уровень кортизола – гормона стресса.
Между тем во время сна организм, наоборот, сжигает калории.
"Чтобы быть в хорошей форме, нужно обязательно высыпаться. Именно во время сна восстанавливаются очень многие функции организма. Идет не только процесс снижения веса и сжигания жира, но и синтез мышечной массы, детокс клеток мозга", – заключила Королева.
Ранее россиян предупредили, что недосып является одним из факторов, который ослабляют иммунную систему. Сюда же относится стресс и необходимость постоянно контактировать с окружающими людьми. Все это может привести к тому, что человек будет чаще болеть.
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