Врач рассказала, как сон влияет на жиросжигание

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Качественный сон поможет сохранить хорошую форму, тогда как его отсутствие, наоборот, способно привести к набору лишнего веса. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, недостаток сна поддерживает в организме высокий уровень кортизола – гормона стресса.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Так как человек не отдыхает ночью и уровень стрессовых гормонов достаточно высок, у него появляется потребность в дополнительном количестве энергии, которую можно получить из пищи. Он будет есть часто и много и набирать в весе.

Между тем во время сна организм, наоборот, сжигает калории.

"Чтобы быть в хорошей форме, нужно обязательно высыпаться. Именно во время сна восстанавливаются очень многие функции организма. Идет не только процесс снижения веса и сжигания жира, но и синтез мышечной массы, детокс клеток мозга", – заключила Королева.

Ранее россиян предупредили, что недосып является одним из факторов, который ослабляют иммунную систему. Сюда же относится стресс и необходимость постоянно контактировать с окружающими людьми. Все это может привести к тому, что человек будет чаще болеть.

