22 февраля, 18:51Общество
Диетолог рассказала, какой должна быть окружность талии
Фото: depositphotos/stockasso
У женщин окружность талии должна быть не больше 80 сантиметров, у мужчин – не более 94 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Специалист отметила, что окружность талии – один из ключевых показателей здоровья. За ним необходимо следить так же, как и за весом.
"Идеальная окружность талии у женщин – это 80 сантиметров, у мужчин – 94 сантиметра. Не более того", – подчеркнула Соломатина.
Ранее россиянам рассказали, о каких болезнях может свидетельствовать большой живот. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, чаще всего с такой проблемой сталкиваются мужчины, однако не застрахованы и женщины. Как правило, речь идет про абдоминальном ожирении. Кроме того, большой живот может предупреждать о развитии заболеваний кишечника или опухоли.
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