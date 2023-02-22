Диетолог рассказала, какой должна быть окружность талии

Фото: depositphotos/stockasso

У женщин окружность талии должна быть не больше 80 сантиметров, у мужчин – не более 94 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что окружность талии – один из ключевых показателей здоровья. За ним необходимо следить так же, как и за весом.

"Идеальная окружность талии у женщин – это 80 сантиметров, у мужчин – 94 сантиметра. Не более того", – подчеркнула Соломатина.



(ожирения. – Прим.ред.) . Это в дальнейшем грозит сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией. Дальше все идет по цепочке – импотенция у мужчин, когнитивные нарушения, инфаркты, инсульты.

Елена Соломатина врач-диетолог Если окружность талии больше – это может говорить о начале метаболического синдрома. Это в дальнейшем грозит сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией. Дальше все идет по цепочке – импотенция у мужчин, когнитивные нарушения, инфаркты, инсульты.

Ранее россиянам рассказали, о каких болезнях может свидетельствовать большой живот. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, чаще всего с такой проблемой сталкиваются мужчины, однако не застрахованы и женщины. Как правило, речь идет про абдоминальном ожирении. Кроме того, большой живот может предупреждать о развитии заболеваний кишечника или опухоли.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!