Росздравнадзор опроверг сведения о нехватке ряда антибиотиков в регионах страны

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Информация о нехватке некоторых антибиотиков в российских регионах не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ранее СМИ писали о том, что из аптек почти трети регионов страны пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Журналисты утверждали, что в региональных аптеках также не хватает лекарств с веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.

"По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет", – уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что бесконтрольный прием противовирусных препаратов опасен тем, что вместо реальной проблемы пациенты занимаются предположительной, доверяя лишь догадкам. Последствия от такого лечения непредсказуемы, добавила она.