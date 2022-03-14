Россиянам назвали способы, как лучше потратить или вложить сбережения до 500 тысяч рублей

Фото: depositphotos/dalivl@yandex.ru
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал несколько вариантов защитить от инфляции сбережения до 300–500 тысяч рублей. Прежде всего, стоит рассмотреть грядущие расходы примерно на полгода вперед. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".
Во-первых, не стоит откладывать визиты к врачам и медицинские процедуры. Во-вторых, необходимо продумать приобретение бытовой техники и мебели. Эксперт рекомендовал сделать это сейчас, несмотря на уже поднявшиеся цены. В-третьих, не стоит откладывать намеченное на ближайшие месяцы приобретение одежды, обуви, галантереи, медикаментов.
Специалист пояснил, что в качестве финансовых вложений стоит рассмотреть рублевые вклады в банках.
"По-прежнему действует условие их гарантированности при сумме депозита до 1,4 миллиона рублей. Ставки по вкладам на короткий период – на 1–6 месяцев – сейчас увеличены, во многих случаях до 20–23 процентов. Стоит рассмотреть именно такие небольшие сроки", – подчеркнул Гойхман.
При этом он добавил, что иностранную валюту сейчас поздно рассматривать как предмет для новых вложений в связи с ограничениями ЦБ РФ и нестабильным курсом валюты. В частности, как альтернатива подойдет вложения в золото. Эта операция стала более выгодной после отмены НДС на покупку слитков, отметил эксперт. Тем не менее, по словам аналитика, слитки имеют пока большую разницу между ценами покупки и продажи, а их хранение также может быть связано с расходами.
Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам потратить накопления на покупку электроники или вложить их в российский бизнес. Также эксперт рекомендовал не вкладываться в валюту.
В московских банках образовались очереди на покупку драгоценных металлов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: