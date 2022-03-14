Россиянам назвали способы, как лучше потратить или вложить сбережения до 500 тысяч рублей

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал несколько вариантов защитить от инфляции сбережения до 300–500 тысяч рублей. Прежде всего, стоит рассмотреть грядущие расходы примерно на полгода вперед. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Во-первых, не стоит откладывать визиты к врачам и медицинские процедуры. Во-вторых, необходимо продумать приобретение бытовой техники и мебели. Эксперт рекомендовал сделать это сейчас, несмотря на уже поднявшиеся цены. В-третьих, не стоит откладывать намеченное на ближайшие месяцы приобретение одежды, обуви, галантереи, медикаментов.

Специалист пояснил, что в качестве финансовых вложений стоит рассмотреть рублевые вклады в банках.

"По-прежнему действует условие их гарантированности при сумме депозита до 1,4 миллиона рублей. Ставки по вкладам на короткий период – на 1–6 месяцев – сейчас увеличены, во многих случаях до 20–23 процентов. Стоит рассмотреть именно такие небольшие сроки", – подчеркнул Гойхман.

При этом он добавил, что иностранную валюту сейчас поздно рассматривать как предмет для новых вложений в связи с ограничениями ЦБ РФ и нестабильным курсом валюты. В частности, как альтернатива подойдет вложения в золото. Эта операция стала более выгодной после отмены НДС на покупку слитков, отметил эксперт. Тем не менее, по словам аналитика, слитки имеют пока большую разницу между ценами покупки и продажи, а их хранение также может быть связано с расходами.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам потратить накопления на покупку электроники или вложить их в российский бизнес. Также эксперт рекомендовал не вкладываться в валюту.