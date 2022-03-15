В Совфеде заявили, что вопрос ужесточения наказания за продажу валюты не обсуждался

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Вопрос ужесточения наказания за продажу валюты в России не обсуждался. Об этом сообщил вице-спикер СФ, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики РФ в условиях санкций Николай Журавлев.

"Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии", – отметил Журавлев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что российские парламентарии в ближайшее время могут рассмотреть возможность ужесточения наказания за покупку и продажу валюты на черным рынке. Она отмечала, что Госдума и Совфед оперативно проведут тщательный анализ правоприменительной практики в данной сфере и примут решение о внесении соответствующих поправок в случае необходимости.

До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

