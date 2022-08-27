Вучич заявил о "фантастической цене" на газ РФ

Фото: kremlin.ru

Сербия покупает российский газ "по фантастической цене". Такое заявление сделал президент республики Александар Вучич.

По его словам, Сербия тратит 3,2 миллиарда кубометров газа, а от России же получает 2 миллиарда кубометра. Он отметил, что это покрывает 63–64% всех нужд.

"Мы платим 800 миллионов евро, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 миллиарда кубометров газа мы бы заплатили 4,8 миллиарда кубометров, если бы покупали по текущим ценам", – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что "к счастью" газ удалось закупить до начала тяжелого времени. В противном бы случае, отметил Вучич, Сербия стала бы банкротом.

Ранее Вучич заявил, что европейские страны не переживут кризис на Украине, если российская спецоперация продлится еще год. По его словам, тогда будет отменен рынок, все исчезнет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

