Молдавский политик Шор заявил о готовности ехать в Москву на переговоры по газу

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Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил о готовности ехать в Москву на переговоры по газу.

"Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику", – сказал Шор в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что "Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса по поставкам голубого топлива в августе. Отмечается, что компания "Молдовагаз" не выполнила обязательства по оплате аванса, в связи с чем обратилась к "Газпрому" с просьбой сдвинуть сроки оплаты.

В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.

