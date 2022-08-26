Эксперт спрогнозировал нервозность на рынке нефти

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В ближайшую неделю на рынке нефти можно ожидать нервозность. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

Он пояснил, что, с одной стороны, переговоры Ирана и США по ядерной программе вступают в завершающую стадию. Эксперт напомнил, что Иран отправил Соединенным Штатам свои предложения со смягчающими требованиями. С другой же стороны, отметил Юшков, Вашингтон стал менее заинтересован в выводе Тегерана из-под санкций.

По его словам, против этой сделки выступают Израиль и Саудовская Аравия.

"И это сигнал ОПЕК+ для США, который говорит: если вы установите сделку по иранской ядерной программе и дадите Ирану зарабатывать, то для вас, США, для западного мира, это ничего не даст. Вы хотите снизить цены на нефть, а мы сделаем так, чтобы цены все равно остались высокими, то есть вы дадите Ирану зарабатывать, но при этом для вас никаких плюсов не будет", – пояснил Юшков.

Он добавил, что перспектива соглашения может толкнуть цены на нефть вниз, однако угроза со стороны ОПЕК+ снизить объем производства подтолкнет стоимость вверх.

Ранее старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, чем вызвано снижение стоимости нефти марки Brent на сырьевом рынке. Специалист заявил, что данный процесс вызван ожиданием более тяжелой ситуации для европейской и американской экономики во втором полугодии 2022 года. Отдельно аналитик указал на ожидание более низкого спроса на нефть в нынешнем и следующем годах.

