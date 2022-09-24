В Венгрии заявили, что санкции против РФ наносят колоссальный вред Европе

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Антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе, где растет инфляция, цены на продукты и топливо. Об этом РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он пояснил, что санкции можно считать бесполезными, если они более болезненны для тех, кто их вводит. Сийярто отметил, что санкции крайне вредны для Европы, если смотреть на это с точки зрения физики и математики.

"Так что это вредно, очень вредно. И я могу говорить от имени Венгрии. Мы определенно избежим ситуации, при которой венгерский народ будет вынужден заплатить цену за войну, за которую он не несет ответственности", – сказал глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России, особенно если речь идет об энергетике. Министр иностранных дел Венгрии считает, что экономика Европы движется к рецессии, что полностью противоречит интересам населения.

