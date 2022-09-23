Экономист рассказал, что будет с ценами на нефть в течение месяца

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев предупредил, что цены на нефть могут немного увеличиться в течение месяца. Об этом пишет RT.
Специалист отметил, что цены на нефть сейчас снизились в связи с геополитическими событиями. Однако, по его словам, это временная реакция.
"Может быть, они слегка скорректируются в сторону повышения. Это то, что нас ждет в течение месяца", – сказал Беляев.
Ранее сообщалось, что страны ЕС намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть из-за объявления в России частичной мобилизации.
При этом отмечалось, что данный план сопровождается некоторыми препятствиями. Несмотря на новые усилия ЕК и некоторых стран – членов Евросоюза, возможность достижения договоренности по установлению потолка цен на нефть из РФ остается под вопросом.
До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Он назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок.
Цены на газ в Европе превысил 2 500 долларов за тысячу кубометров
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