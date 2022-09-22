ЕС может одобрить новые санкции против РФ на встрече 6–7 октября – СМИ

Фото: depositphotos/Kordin

Новые санкции в отношении России могут быть одобрены на встрече лидеров государств Евросоюза в Праге 6–7 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Ожидается, что Еврокомиссия представит на следующей неделе письменные предложения (по санкциям. – Прим. ред.), а государственные лидеры 27 стран ЕС могут одобрить их, когда встретятся в Праге 6–7 октября", – говорится в сообщении.

Среди возможных мер обсуждается введение предельной цены на нефть, усиление ограничений экспорта высоких технологий и запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, а также новые санкции в отношении физических лиц.

По данным агентства, в Польше и странах Прибалтики считают необходимым запретить импорт бриллиантов из РФ и конфисковать российские активы в Европе. Однако ряд государств сомневаются в единогласной поддержке последнего предложения.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеф Боррель сообщал, что страны Евросоюза как можно скорее введут против России новые санкции из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

По его словам, новые антироссийские санкции Евросоюза будут как персональными, так и секторальными. При этом он не стал уточнять, о каких именно ограничительных мерах идет речь, отметив, что пока было принято лишь политическое решение.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

