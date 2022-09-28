ЕК подготовит законодательную базу для ограничения цен на нефть из России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ограничения цен на российскую нефть уже готовится законодательная база.

Она подчеркнула, что в ЕК уже договорились о запрете на закупку российской нефти, перевозимой морем.

"Большая семерка" достигла принципиального соглашения по ограничению цен на нефть из России для третьих стран. Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть", – передает РИА Новости слова главы Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что эти меры приведут к сокращению доходов России и стабилизации ситуации на мировом рынке.

Ранее в СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщали, что страны ЕС намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть из-за объявления в России частичной мобилизации. При этом источники заявили, что данный план сопровождается некоторыми препятствиями

Позже поступила информация, что Евросоюз пока не будет принимать решения о введении верхнего ограничения цен на российскую нефть. Это связано с сохраняющимися разногласиями между странами, входящими в ЕС.

Некоторые государства выступают против введения потолка цен на российскую нефть, в то время как в ЕС такие решения принимаются лишь единогласно.



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